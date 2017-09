UERN comemora 49 anos de fundação

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) completa nesta quinta-feira, 28 de setembro, 49 anos de fundação. Em comemoração ao aniversário, será realizada hoje a tradicional Assembleia Universitária. A cerimônia acontece às 19h no Teatro Municipal Dix-huit Rosado e marcará a posse do reitor Pedro Fernandes e da Vice-reitora Fátima Raquel Rosado para o mandato de 2017/2021.

Durante a assembleia universitária, serão outorgadas honrarias a professores, servidores técnicos e personalidades que prestaram relevantes serviços à Instituição e ao município de Mossoró. Também será lançada a edição especial da Revista de 49 anos da UERN.

Homenageados na assembleia universitária

Este ano o professor aposentado Francisco Barros Barbosa será agraciado com o Título Honorífico de Professor Emérito e a servidora Jesulmira Maria de Sá, com o Diploma do Mérito Administrativo.

Além dessas homenagens, durante a Assembleia Universitária será concedida a Medalha da Abolição, cujos nomes foram escolhidos por uma comissão própria. Este ano serão homenageados com a Medalha da Abolição: Alcides Dias Fernandes, José Thier Diniz Rocha e Raimundo Nonato da Silva, fundadores da União Caixeral, em 1935, como Escola Técnica de Mossoró, que resultou na Faculdade de Ciências Econômicas.

Fundação da UERN

Criada em 28 de setembro de 1968 pela Lei Municipal nº 20/68, a UERN nasceu com o nome de Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), vinculada à Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN). Em 8 de janeiro de 1987, o então Governador do Estado, Radir Pereira, assinava a Lei Estadual nº 5.546, que estadualizou a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.