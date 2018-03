UERN abre vagas para técnicos especializados e instrutores musicais

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), por meio da Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis (PRORHAE) lança edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de técnicos especializados e instrutores musicais.

As inscrições serão realizadas nos dias 22, 23, 26, 27 e 28 de março de 2018, nos locais e horários definidos no edital.

Além da documentação exigida, o(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 4687-6, Conta 7068-8 (depósito Identificado ou transferência bancária).

Não será aceito comprovante de depósito não identificado, efetuado em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico) através de envelope bancário.

Veja o EDITAL publicado nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado.

São disponibilizadas as seguintes vagas:

➡ Tradutor e Intérprete de Libras (1 vaga) – DAIN/Campus Central – Mossoró

➡ Técnico Educacional Especializado Psicopedagogo (1 vaga) – DAIN/Campus de Natal

➡ Técnico Educacional Especializado Ledor (1 vaga) – DAIN/Campus de Natal

➡ Técnico Educacional Especializado Ledor (1 vaga) – DAIN/ Campus de Assu

➡ Técnico Educacional Especializado Transcritor de Braille (1 vaga) – DAIN/Campus Central-Mossoró

➡ Repórter e Editor de Texto Jornalístico em Rádio e TV (1 vaga)- Campus Central / Reitoria/ UERN TV /Mossoró-RN

➡ TNS Especializado (1 vaga) – Campus Central / Departamento de História

➡ Revisor de Texto (1 vaga) – Agência de Comunicação/ Reitoria/ Mossoró

➡ Repórter Fotográfico (1 vaga) – Agência de Comunicação /Reitoria/ Mossoró

➡ TNM Especializado(a) (1 Vaga)/ Instrutor de Dança/Clássica e Contemporânea – Campus Central /PROEX/DECA

➡ Instrutor Musical (1 vaga) – Violino/ Teoria Musical e Percepção/ Prática de Conjunto – Campus Central/Mossoró

➡ Instrutor Musical (1 vaga) – Teclado/ Teoria Musical e Percepção/ Prática de Conjunto – Campus Central/Mossoró

➡ Instrutor Musical (1 vaga) – Violão/ Teoria Musical e Percepção/ Prática de Conjunto – Campus Central/Mossoró