UERN abre credenciamento de empresas de saúde para servidores

O credenciamento de empresas participantes da chamada pública destinada a disponibilizar opções de planos de saúde para os servidores da UERN será realizado no dia 16 de julho.

A ideia é possibilitar como opção aos professores e técnicos administrativos da UERN pelo menos duas operadoras de planos de assistência à saúde suplementar, registradas na Agência Nacional de Saúde (ANS). O credenciamento, contudo, não impõe nenhum tipo de obrigação ao servidor em contratar com as empresas.

As empresas interessadas devem comparecer no dia 16 de julho à sala da Assessoria de Licitações e Contratos, das 9h às 10h, no Edifício Epílogo de Campos, para o credenciamento.

As instituições habilitadas que apresentarem todos os documentos, valores e condições previstas no Edital serão credenciadas para a possível contratação pelos servidores. Após essa etapa, a UERN firmará com as empresas um Termo de Acordo, conforme previsto no Art. 116 da Lei 8.666/93, Lei das Licitações.

Veja neste link o Edital completo.

Portal UERN