UBSs de Mossoró promovem debate sobre Luta pela Redução da Mortalidade Materna

Nesta segunda-feira (28) a comunidade mossoroense que recebe os atendimentos das Unidades Básicas de Saúde do Município poderá participar de diálogos juntos aos servidores das UBSs sobre a redução da mortalidade materna. O dia 28 de maio é considerado o dia nacional dessa luta no país.

A data nacional tem o objetivo de estimular debates sobre os métodos e ações que possam melhorar as condições de saúde da mulher, principalmente as gestantes, além de fortalecer a discussão sobre a garantia de condições médicas de qualidade. Também no dia 28 é comemorado o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.

As atividades na cidade estão tendo o apoio do Comitê Municipal de Prevenção a Mortalidade Materna Infantil e Fetal, composto pela Secretaria Municipal de Saúde, SESAP, Conselho Municipal de Saúde, Hospital Maternidade Almeida Castro, FACS/UERN, FAEN/UERN, Pastoral da Criança, Secretaria de Desenvolvimento Social e Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mossoró.