UBS Francisco Pereira de Azevedo do Liberdade 1 realiza Dia D em alusão ao Outubro Rosa

A Unidade Básica de Saúde Francisco Pereira de Azevedo, localizada no bairro Liberdade 1, realizou na tarde desta quinta-feira (24) uma programação especial aos moradores da comunidade em alusão ao Outubro Rosa. Foram ofertados atendimentos de ultrassonografia mamaria, exames de prevenção de câncer de mama e colo de útero, busca ativa de diabetes em mulheres, palestra sobre alimentação saudável x prevenção de câncer, sala sensorial e atividades físicas.

“Nós estamos realizando uma ação, que foi programada com a equipe da Estratégia de Saúde da Família e NASF, fazendo prevenção de câncer de mama e colo de útero com diversas atividades e orientações. Nós fazemos essas atividades todo o ano, mas neste mês enfatizamos mais devido a data comemorativa do Outubro Rosa.”, explica Priscila da Costa, técnica de saúde bucal da UBS do Liberdade 1.





A expectativa da Unidade de Saúde era atender em média 80 usuários do bairro, sendo que esse número pode ultrapassar o número de 100 assistências. A dona de casa Ronivalda Lopes, de 59 anos, moradora do bairro, está entre uma das beneficiadas pela ação da UBS. Ela veio fazer uma ultrassom mamaria e destacou a necessidade da mulher se cuidar. “A gente não tem oportunidade para estar sempre fazendo esse exame e como surgiu essa oportunidade é ótimo para todos. Todas as mulheres deveriam correr atrás, se cuidar, fazer exames e evitar muitas doenças.”, comentou a dona de casa que também participou da palestra sobre alimentação saudável.

Glenda Priscila, de 33 anos, técnica de enfermagem da UBS do Liberdade, aproveitou a ação na Unidade de Saúde para participar da massagem relaxante. “É maravilhoso. Todos deveriam saber como isso é bom. Muitas vezes é estressante cuidar do próximo e também a gente se esquece de cuidar da gente mesmo. Ter algo voltado para nós que cuidamos das pessoas é muito prazeroso.”, disse a técnica de enfermagem que recebeu os cuidados de estudantes de Enfermagem do 8º período da FACENE.

“A palestra ensinou a gente a saber como usar as verduras e outras frutas que venham a nos ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Eu gostei muito de ter mais esses conhecimentos.”, comentou Francisca Souza, de 62 anos, moradora do bairro.

A ação da UBS do bairro Liberdade contou com o apoio da Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança (FACENE), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Nutrição da Secretaria de Saúde. A coordenadora de Saúde da Mulher, Suiann Costa, acompanhou de perto todas as atividades desenvolvidas pela UBS.