UBS Cid Salem Duarte realiza sessão cinema nesta semana em comemoração ao dia das crianças

A Unidade Básica de Saúde Dr. Cid Salem Duarte, localizada no bairro Abolição 4, está realizando desde a última segunda-feira (07) uma sessão de cinema para crianças da faixa etária de 4 a 7 anos da comunidade, em comemoração antecipada ao dia 12 de outubro. O filme escolhido para a exibição pela UBS Cid Salem foi O Rei Leão e é exibido às 14h no Salão Paroquial da Capela do Abolição 4. Logo após o filme a UBS oferta um lanche coletivo para as crianças. A ação vai acontecer até esta quarta-feira (09).

A iniciativa de proporcionar um momento diferente partiu dos próprios servidores da Unidade de Saúde que estão custeando os valores para exibição e lanche das crianças. A auxiliar de saúde bucal da UBS Cid Salem, Nieta Fernandes, não esconde o orgulho de poder proporcionar um momento diferente às crianças bairro. “Tenho um sentimento de gratidão de poder proporcionar uma tarde diferente para essas crianças.”, disse Nieta.

Prefeitura de Mossoró