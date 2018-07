TV tailandesa exibe imagens de meninos resgatados de caverna

A televisão tailandesa exibiu nesta quarta-feira as primeiras imagens já no hospital dos integrantes do time juvenil de futebol Javalis Selvagens que foram resgatados do interior de uma caverna no norte do país, na qual passaram mais de duas semanas presos.

A gravação, distribuída pela assessoria de imprensa da operação de resgate, mostra os garotos sentados em macas e com máscaras nos rostos, um deles fazendo o símbolo da vitória com as mãos em direção à câmera. Os médicos mantêm os resgatados em quarentena enquanto recuperam os sistemas imunológicos.

Todos se recuperam com normalidade e sem riscos, embora tenham perdido em média dois quilos de peso cada durante os dias que permaneceram na caverna, dos quais nove passaram desaparecidos e sem comida.

Os doze jovens, com idades entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 26, entraram na caverna Tham Luang, situada ao norte da província de Chiang Rai, durante uma excursão no dia 23 de junho após concluírem um treino de futebol, quando uma súbita tempestade inundou a saída.

Os integrantes do time juvenil passaram nove dias perdidos e sem alimento, e foram resgatados das profundezas da caverna entre o último domingo e a terça-feira.