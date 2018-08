Turistas de 49 países já viajaram de Uber em Mossoró

Nesta quarta-feira, 1º de agosto, a Uber comemora um ano de operação em Mossoró. Entre as curiosidades da atuação do aplicativo de transporte na cidade estão o fato de que um usuário já foi de Mossoró até Natal de Uber e que usuários de 49 países já utilizaram o serviço nas terras de Santa Luzia.

“Milhares de pessoas usam a Uber para se movimentar e também para gerar renda em Mossoró. É uma grande satisfação comemorar o primeiro ano fazendo parte da vida da cidade, conhecida como a capital nacional do Semiárido”, celebra Michele Biggi, gerente-geral da Uber no Norte e Nordeste.

Um exemplo da boa aceitação da Uber e da consolidação do aplicativo como opção prática de mobilidade em toda a cidade é que vários moradores passaram a deixar seu carro na garagem. O usuário mais assíduo fez 1.141 viagens em Mossoró, já o motorista parceiro que mais dirigiu pela plataforma percorreu 33 mil km em viagens com a Uber.

“A plataforma hoje complementa a mobilidade em regiões onde outras alternativas eram praticamente inexistentes. Para as pessoas que moram nestas regiões e longe do transporte público, vimos que a Uber passou a ser utilizada também para complementar seus deslocamentos até estações de ônibus ou rodoviária, por exemplo”, afirma Biggi.

A facilidade para pedir uma viagem – é só apertar um botão no celular – e a qualidade no atendimento são alguns dos motivos que os mossoroenses dizem mais gostar na Uber.

Outras curiosidades da empresa na cidade são que os motoristas parceiros atendem as solicitações de viagem com 4 minutos em média – abaixo da média nacional, de 5 minutos – e que o horário com mais viagens na semana ocorre aos sábados na faixa das 19h.

Veja abaixo 10 curiosidades da Uber em Mossoró: