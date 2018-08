TSE realiza sessão extraordinária nesta sexta-feira (31)

Sessão plenária convocada pela Presidência da Corte terá início às 14h30

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, convocou sessão extraordinária da Corte para esta sexta-feira (31), a partir das 14h30.

O edital de convocação para a sessão foi assinado na noite desta quarta-feira (29) pela magistrada e deve ser publicado nesta sexta-feira (31) no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Não foi divulgada a pauta dos feitos que serão objeto de julgamento durante a sessão.

As sessões do TSE são transmitidas ao vivo pelo canal oficial do tribunal no YouTube. As sessões ordinárias da Corte ocorrem às terças-feiras, às 19h, e às quintas-feiras, a partir das 9h.