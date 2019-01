TSE julgou mais de 7 mil processos em 2018

Balanço foi apresentado pela presidente da Corte na última sessão do Ano Judiciário da Justiça Eleitoral

O TSE fez um balanço das atividades da Corte em 2018 e divulgou que foram julgados 7.570 processos em 2018, englobando decisões colegiadas e monocráticas. Com relação às Eleições Gerais, das 413 representações relacionadas à propaganda eleitoral, 351 contam com decisões já transitadas em julgado.

Ao longo do ano, foram distribuídos aos ministros 2.198 processos físicos, tendo sido proferidas 5.475 decisões colegiadas e monocráticas. No mesmo período, foram autuados 3.322 processos eletrônicos, tendo sido baixados 2.095.

Foram 157 sessões de julgamento, sendo 70 ordinárias jurisdicionais, 61 ordinárias administrativas, 15 extraordinárias jurisdicionais, cinco extraordinárias administrativas e seis sessões solenes.

“Os números bem traduzem a trajetória percorrida, que culminou no grande evento do ano que foram as Eleições Gerais, momento maior da nossa democracia, em que a Justiça Eleitoral, mais uma vez, foi chamada a cumprir sua missão de assegurar o pleno exercício da cidadania, com transparência e segurança”, avaliou a ministra Rosa Weber.