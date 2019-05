TSE cria Grupo de Trabalho para planejar ações de comunicação para as Eleições Municipais de 2020

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) instituiu o Grupo de Trabalho Comunicação (GT Comunicação), no âmbito da Justiça Eleitoral, com a missão de realizar estudos visando o aprimoramento e o planejamento das ações de comunicação para as Eleições Municipais de 2020. A normatização do GT está na Portaria TSE nº 316, com a alteração redacional dada pela Portaria TSE nº 368.

O Grupo de Trabalho é coordenado pela assessora-chefe de Comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa, e conta com integrantes da Corte Superior e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada região do país. Ao todo, integram a equipe 21 membros ligados às áreas de Comunicação, Gestão Eleitoral, Tecnologia da Informação e Gestão Estratégica e Socioambiental.

São atribuições do GT promover a melhoria e a inovação dos procedimentos de comunicação, bem como seus impactos no processo eleitoral; mapear e aprimorar as ações atualmente existentes para corresponder às expectativas da sociedade, de entidades e de órgãos governamentais diretamente envolvidos no pleito; e oferecer suporte aos questionamentos encaminhados pelos TREs.

O GT Comunicação permanecerá em vigor até 31 de dezembro de 2020.