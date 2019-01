Trump recebe chefe de inteligência da Coreia do Norte na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira na Casa Branca o chefe de inteligência da Coreia do Norte, Kim Yong-chol, para uma reunião sobre as relações entre os dois países e o processo de desmantelamento do programa nuclear norte-coreano.

Antes do encontro, que começou por volta das 12h15 (horário local; 15h15 de Brasília), Kim se reuniu em um hotel de Washington com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Agência EFE