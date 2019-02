Trump e Kim Jong-un se reúnem no Vietnã

O segundo encontro histórico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ocorrerá em duas etapas, em Hanói, no Vietnã. A primeira será hoje (27) em um jantar e a segunda amanhã (28) com uma série de reuniões. Em discussão políticas de desnuclearização e flexibilização das sanções contra a Coreia do Norte.

O encontro ocorre oito meses depois do primeiro, em junho de 2018, em Cingapura. Após pousar no Air Force One, o avião da Força Aérea norte-americana, Trump agradeceu a recepção em Hanói. “Acabei de chegar ao Vietnã. Obrigado a todas as pessoas pela grande recepção em Hanói”, disse ontem (26) o presidente na sua conta no Twitter.

Trump viajou acompanhado pelo secretário de Estado, Mike Pompeo, e do chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney. Na conta pessoal no Twitter, Pompeo demonstrou otimismo com avanço das negociações em busca de “relações transformadas, construção de uma paz duradoura e completa desnuclearização”.

Kim Jon-un chegou antes a Hanói depois de viajar de trem de Pyongyang, na Coreia do Norte, ao Vietnã. Ele está acompanhado por uma comitiva de funcionários do governo norte-coreano e da irmã caçula, Kim Yo Jong.

A Organização das Nações Unidas, por meio de sua porta-foz Stephane Dujarric, elogiou a iniciativa do encontro dos dois líderes. Em janeiro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que já era hora de garantir que as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte seguissem um roteiro definido.

Ag~encia Brasil

*Com informações da Xinhua, agência pública de notícias da China.