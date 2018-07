TRT-RN nomeia mais oito aprovados em concurso de servidor; confira resultado

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), desembargadora Auxiliadora Rodrigues, nomeou mais oito candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos de servidores realizado em dezembro de 2017.

Seis novos servidores (2 analistas e 4 técnicos) aprovados no mesmo concurso já tomaram posse. Agora serão quatro analistas judiciários (área judiciária sem especialidade) e quatro técnicos judiciários (área administrativa sem especialidade).

Todos já foram convocados por diferentes atos publicados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Diário Oficial da União.

Confira a lista de nomeados:

Analista Judiciário – Área Judiciária (Sem Especialidade)

Bruna Amorim Marcellini Medeiros

Diogo Macedo Diniz

Fernanda Portella de Almeida

Eriana Hadja Soares Rebouças

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade abaixo

Allan Cavalcante Bezerra da Silva

Cecilia Miranda Paiva Pereira Pinto

Ana Carolina Borges de Queiroz

Michelle Xaud Maron Santos