TRT-RN leiloa bens penhorados em ações trabalhistas

Esmeraldas (65 gemas) avaliadas em R$ 8 mil e um apartamento no Porto Brasil, em Pirangi, avaliado em R$ 500 mil, são alguns dos bens penhorados pela Justiça do Trabalho que estão sendo leiloados nesta terça-feira pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio Grande do Norte.

O leilão faz parte da Semana Nacional de Execução Trabalhista e começou às 9h, no Hotel Holiday Inn (Avenida Senador Salgado Filho, 1906 – Lagoa Nova), sob a presidência do juiz Cácio Oliveira Manoel.

São mais de 100 lotes de bens móveis e imóveis, entre carros, motos, equipamentos, casa, apartamentos e terrenos.

Inicialmente, haviam 139 lotes disponíveis para lances, no entanto, mais de 40 devedores já pagaram os débitos ou fizeram acordo para a quitação, retirando seus bens do leilão.

Um deles foi o shopping Via Direta, que estava entre os itens a serem leiloados, mas os proprietários fizeram uma acordo na Vara do Trabalho de Caicó para o pagamento dos débitos trabalhistas, retirando o centro comercial do leilão.

O lote de maior valor é um terreno localizado no Jardim Planalto, Parnamirim, avaliado em R$ 4,6 milhões. Há, ainda, veículos semi-novos, como um Chevolet/Cobalto (2012/2013), avaliado em R$ 33,8 mil ou um Fiat Pálio Fire (2009/2010), com lance inicial de R$ 16 mil.

O pagamento dos imóveis e veículos pode ser em até 30 vezes, com sinal de R$ 30% e parcelas mínimas de R$ 500.

Fonte: Ascom – TRT/21ª Região.