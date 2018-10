TRT-RN garante mais R$ 420 mil para pagar precatórios e RPVs

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) realizou audiências de conciliação com os representantes dos municípios de São Tomé e Poço Branco e negociou o pagamento de R$ 220 mil em precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

Na audiência com o juiz Michael Knabben, o prefeito Waldemar Horácio de Góis Neto, do município de Poço Branco, parcelou o pagamento de um precatório no valor de R$ 192 mil em 24 parcelas de R$ 8 mil mensais, a partir de janeiro de 2019.

Já prefeito do município de São Tomé, Anteomar Pereira da Silva, conciliou o pagamento de quatro precatórios, no valor total de R$ 200 mil, em doze parcelas de R$ 16.670,00, a serem pagos a partir de janeiro de 2019.

Na mesma audiência, Anteomar Pereira também negociou o pagamento de uma dívida de R$ 28 mil em Requisições de Pequeno Valor (RPV), em sete parcelas de R$ 4 mil mensais, com o primeiro pagamento a partir de dezembro deste ano