TRT-RN empossa novos juízes substitutos nesta segunda-feira

Dois novos juízes substitutos tomam posse no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), nesta segunda-feira, 24. A solenidade está marcada para às 10h, na sala de sessões do Tribunal Pleno, em Natal (RN).

Os novos juízes foram aprovados no VIII Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto realizado pelo TRT-RN, desde 2015, e encerrado no final do mês de setembro deste ano com a divulgação do resultado final.

Paranaense de Ponta Grossa, Guilherme Mayer Amin será o mais novo juiz do trabalho do TRT do Rio Grande do Norte. Formou-se em Direito na Universidade Estadual de Ponta Grossa (2009) ele atuava como advogado trabalhista.

A nova juíza do TRT-RN, Laís Manica é gaúcha de Tapejara, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011, e já atuava como juíza do trabalho no TRT de Mato Grosso desde setembro desse ano.

TRT/RN.