TRT-RN empossa novos dirigentes nesta segunda-feira

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) empossa os novos dirigentes nesta segunda feira, 09 de janeiro, em solenidade no Centro de Convenções, na Via Costeira, em Natal, às 10h30.

A desembargadora Maria Auxiliadora de Barros Medeiros Rodrigues será a presidente e corregedora do TRT-RN pelos próximos dois anos e o desembargador Bento Herculano Duarte Neto será o vice-presidente e ouvidor da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte.

Maria Auxiliadora Barros Medeiros Rodrigues

Maria Auxiliadora Barros Medeiros Rodrigues graduou-se em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1987. Possui especialização em Filosofia do Direito, em Direito Civil II (Responsabilidade Civil) e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Lisboa (2000).

É pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Lisboa (2001), em Direito Comunitário do Trabalho pela Fundação Roberto Schuman e Universidade Católica do Porto-Portugal(2002) e é mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2004).

Recebeu o Prêmio da 9ª Mostra Nacional da Qualidade do Judiciário, com o Projeto A Justiça liga para Conciliar. Foi servidora do TRT da 6ª Região e da 13ª Região. Sua carreira de magistrada começou em 1990, quando foi nomeada Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 16ª Região (MA/PI). No mesmo ano foi nomeada Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 13ª Região (PB/RN).

Em 1991, passou a integrar o quadro de magistrados do TRT da 21ª Região. Em 1992 foi nomeada, por merecimento, para exercer presidir a 1ª Junta de Conciliação e Julgamento de Mossoró-RN. Em 2000 transferiu-se para Natal e presidiu a 4ª Vara do Trabalho de Natal até 2005, quando assumiu a 6ª Vara do Trabalho de Natal, onde permaneceu até junho de 2014, quando foi nomeada desembargadora. Em janeiro de 2015, Auxiliadora Rodrigues assumiu a vice-presidência do TRT-RN.

Bento Herculano Duarte Neto

Bento Herculano nasceu em Natal e é graduado em Direito pela UFRN (1987), Mestre (1992) e Doutor (1998) em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP. Ingressou na magistratura do trabalho aos 23 anos, em setembro de 1990, no TRT da 13ª Região e assumiu a titularidade em 1992.

Atuava como titular da 8ª Vara do Trabalho de Natal até se tornar desembargador, em julho de 2014. É professor de Direito do Trabalho da UFRN e de processo do trabalho da Universidade Potiguar. Foi o primeiro Diretor da Escola da Magistratura do Trabalho da 21ª Região.