TRT-RN doa veículos para o IFRN

Na manhã desta quinta-feira (21), a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), desembargadora Auxiliadora Rodrigues, entregou ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) quatro veículos doados pelo Tribunal.

O reitor do IFRN, Wyllys Farkatt Tabosa, recebeu três veículos de modelo Ford Focus (2002/2003) e um de modelo Astra Sedan (2005).

Os carros fazem parte do Aviso de Desfazimento de Bens 03/2018 no qual o TRT-RN colocou à disposição seis carros em desuso para órgãos públicos e outras entidades que se encaixassem nos critérios estabelecidos pelo Ato TRT21/GP nº. 471 de 2017.

Além do IFRN, a Marinha do Brasil foi beneficiada com dois carros de modelos Astra Sedan (2005) e Ford Fiesta Sedan (2005).

“A doação faz parte de uma concepção de sustentabilidade do Tribunal na qual pensamos que não faz sentido permanecer com um patrimônio sem qualquer utilidade para os nossos fins”, disse Auxiliadora Rodrigues.

Para a presidente do TRT-RN, a doação de bens para outros órgãos aproxima as instituições na busca pelo bem social.

“Precisamos dar as mãos e nos fortalecer, pois juntos somos mais fortes. É preciso buscar esse tipo de solução para gerir qualquer órgão público na atualidade”, avaliou Auxiliador Rodrigues.

Wyllys Farkatt Tabosa agradeceu pelos veículos doados pelo TRT-RN e informou que os bens serão utilizados pelo Campus Natal Central.

“Além de alunos do curso de mecânica de automóveis, os carros serão usados no dia a dia do IFRN e os recebemos com alegria, em virtude da própria limitação orçamentária que temos para aquisição de novos automóveis”, comentou o reitor.

Para ele, doações como as que o TRT-RN tem feito fortalece as instituições.

“A partir deste momento, poderemos fazer mais parcerias para o recebimento de outros bens que possam ser doados. Nosso objetivo é utilizá-los nos nossos campi ou mesmo como material didático, o que fará com que o trabalho desenvolvido pelo IFRN seja ampliado”, avaliou o reitor.

Doações

No mês de abril, o TRT-RN publicou uma série de Avisos de Desfazimento de Bens com materiais de escritório, equipamentos de informática, veículos, bebedouros e itens de telefonia que estavam em desuso no órgão para serem doados.

Diversos órgãos públicos, instituições de ensino e prefeituras demonstraram interesse nos produtos.

Finalizado o processo de definição dos beneficiados, o TRT-RN conclui a doação de todos os equipamentos de informática correspondentes ao Aviso de Desfazimento de Bens 01/2018 e quase todos os 47 bebedouros do Aviso de Desfazimento 04/18.

Foram entregues também os itens de escritório relativos ao Aviso de Desfazimento de Bens 02/18, restando somente a Marinha do Brasil e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento receberem os equipamentos doados.