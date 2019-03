TRT-RN arrecada 345 mil com leilão de bens da Viação Nordeste

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) realizou o 1º Leilão de 2019, nesta quarta-feira (27), no Hotel Majestic, em Natal, e reuniu lotes com bens do Hotel Parque da Costeira e da Viação Nordeste para pagamento de dívidas trabalhistas.

O leilão foi presidido pelo juiz Michael Knabben e, na oportunidade, três salas comerciais pertencentes à Viação Nordeste foram leiloadas no valor de 345 mil reais.

Os imóveis estão localizados em centros comerciais de Natal e faziam parte de um único lote avaliado em 290 mil reais.

Os bens são caracterizados por uma loja e sobreloja localizada no Shopping Center Natal Sul, uma sala comercial localizada no Edifício Lagoa Center e uma loja no Edifício Sisal.

Não houve ofertas para os demais bens levados a leilão pelo TRT-RN que devem compor novo edital em data ainda não definida.

