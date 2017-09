Trotes e chamadas indevidas correspondem a 90% das ligações recebidas pela polícia em Mossoró

De acordo com o banco de dados do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), somente na última semana a central de emergência da Polícia Militar que atende o município de Mossoró recebeu 4.747 ligações. No entanto, apenas 10% das chamadas se transformaram em ocorrências. Os trotes para a PM pelo telefone de emergência 190 são um problema grave e prejudicam atendimento à população.

Ocupar uma linha de emergência, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiro ou SAMU, impossibilitando o socorro de alguém que realmente precisa de ajuda, pode trazer consequências penais à pessoa, a qual incorre em crime por comunicação falsa, prevista no artigo 340 do Código Penal. No caso da ligação ser praticada por menor de idade, quem responde são os pais ou responsáveis pelos terminais telefônicos de onde originou a chamada.

Todas as ligações atendidas pelo COPOM são gravadas e armazenadas na central, passíveis de serem identificadas e a pessoa que passar trote ser penalizada.

Além dos trotes, a Central também recebe muitas ligações pedindo informações que vão desde o contato de um hospital até a localização de uma empresa. Essas chamadas terminam por dificultar o atendimento para quem realmente se encontra em situação de urgência. Para evitar congestionar a linha da PM, nesses casos, a orientação é pedir auxílio à lista telefônica através do número 102 ou buscar as informações desejadas na internet.

Já para as denúncias sobre crimes que ensejem investigação, a população deve ligar para o número 181 ou entrar em contato pelo Whatsapp da Polícia Civil pelo (84) 981499906.

Outras medidas recomendadas para reduzir o numero de chamadas indevidas ao 190 são: