Trio armado rouba Hilux em Felipe Guerra e veículo é recuperado pelo GTO

Três bandidos armados tomaram de assalto um vesoículo Toyota Hylux. O fato ocorreu nas proximidades do Poço de Tilon, mas para surpresa dos assaltantes, o Grupo Tático Operacional de Caraúbas e Apodi agiu rápido e recuperou o veículo na zona rural do Município de Upanema, no Sítio Caraúbas.

Como em incidentes semelhantes, os assaltantes costuma fugir no sentido de Governador Dix-sept Rosado, a polícia seguiu o roteiro e localizou o veículo, abandonado, no sítio Caraúbas.

Até o momento ninguém foi preso nem identificado. O proprietário do veículo foi notificado e deverá comparecer à Delegacia de Polícia para receber a Hilux.