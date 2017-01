Tribunal Regional do Trabalho reforçará segurança em complexo judiciário

Em virtude dos acontecimentos violentos ocorridos nos últimos dias, o TRT-RN reforçará a segurança do Complexo Judiciário Ministro Francisco Fausto, a partir desta segunda-feira (23), dia em que se retomam as audiências e os prazos processuais em todas as Varas do Trabalho da capital e do interior.

Nesta semana, o Comitê de Segurança Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) reuniu-se, pela primeira vez, para discutir a implementação do Plano Estratégico de Segurança da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte.

O plano foi aprovado pelos desembargadores do Pleno do tribunal, em setembro do ano passado, e prevê uma série de ações e de obras para garantir a segurança de todos os que trabalham e freqüentam o edifício-sede e para as Varas do Trabalho da capital e do interior.

A reunião foi coordenada pela desembargadora Auxiliadora Rodrigues e contou com a participação do vice-presidente, desembargador Bento Herculano e de representantes da OAB-RN, AMATRA21, ASTRA21 e SINTRAJURN. Ela é o resultado de uma reunião anterior da nova presidente do TRT-RN com entidades representativas dos advogados.

Essas medidas previstas pelo plano serão implantadas aos poucos, adianta o chefe de gabinete da presidência do tribunal, delegado Alferes Vidal, que coordenou a segurança da Copa do Mundo em Natal.

O objetivo desse plano, adianta Vidal, é garantir a segurança de todos que trabalham e freqüentam o tribunal e as nossas varas, com ações que já vêm sendo adotadas em outros órgãos públicos e empresas”.

A implementação do Plano de Segurança do TRT-RN será tema de uma nova reunião da Comissão, agendada para a primeira quinzena de fevereiro.