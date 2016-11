Tribunal de Justiça recebe terreno para construção de Fórum em Pau dos Ferros

Em passagem por Pau dos Ferros, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), desembargador Cláudio Santos, tratou da concretização da doação de um terreno que abrigará a construção de um novo fórum no município.

A ação, iniciada no ano passado e consolidada pela prefeitura local junto ao Governo do Estado, dá o TJ uma área antes pertencente ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), localizada vizinho a uma extensão de terra já doada à Justiça pelo Estado.

De acordo com o prefeito Fabrício Torquato, com esse ato, o Poder Público Municipal readquire o prédio onde hoje funciona o fórum, que é da prefeitura, e assegura a recuperação do terreno do antigo Ginásio de Esporte Professor João Faustino, demolido na administração anterior. Essa negociação, conforme o gestor, aconteceu como resultado de conversas tanto com juízes locais quanto desembargadores.

“O Tribunal de Justiça vai ter, aqui em Pau dos Ferros, um fórum de grande porte. Um prédio gigante, com dois andares, para atender a cidade e a região”, disse o prefeito, ao citar que o TJRN agora dispõe de uma área superior à recebida anteriormente.

Outro assunto discutido no encontro foi o projeto “Justiça na Praça”. Fabrício Torquato firmou a realização de mais uma edição no município, já prevista para o final deste mês, em paralelo ao programa “Justiça e Escola”.