Tribunal de Justiça abre vagas para estudantes de pós-graduação em Direito

Os interessados poderão fazer suas inscrições pessoalmente, a partir de hoje(19) até o dia 25 de julho. na Secretaria Geral do TJRN, localizada no 3º andar do prédio situado na Praça 7 de Setembro, s/n, Cidade Alta, em Natal.

A seleção constará de prova discursiva, com duração de duas horas, a ser realizada no dia 31 de julho, Essa prova consistirá de uma questão teórica referente à temática da Teoria Geral dos Recursos, não sendo permitido qualquer tipo de consulta, a ser respondida em formulário padrão em, no máximo, 45 linhas.

Serão convocados os 60 primeiros candidatos que compuserem a lista de aprovados, por relação divulgada no Diário da Justiça Eletrônico, para entrevista pessoal, de caráter eliminatório, a ser realizada nos dias 8 e 9 de agosto, na Esmarn.

Durante a entrevista, os currículos dos candidatos aprovados serão analisados, esclarecendo-se dúvidas acerca de interesses, expectativas e experiências profissionais anteriores.

O estagiário da pós-graduação terá direito a receber bolsa mensal de R$ 1.874,00 e, ainda, auxílio-transporte, atualmente no valor de R$ 127,60. A jornada diária é de seis horas diárias e 30 horas semanais, no período das 8h às 18h, sujeito a modificação acaso o aprovado resida ou estude em outra comarca, desde que mantidas as seis horas obrigatórias.