Treze novos municípios do RN passam a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

Ao todo, treze municípios do RN passaram a integrar o novo Mapa do Turismo Brasileiro 2019 – 2021, totalizando 79 cidades distribuídas nos cinco polos do estado. Em dezembro do ano passado, o Governo Federal estabeleceu critérios para a atualização do Mapa. Passam a integrar os municípios: Pedro Velho, Santo Antônio, Tapi, Riachuelo, Upanema, Serra do Mel, Pendências, Fernando Pedroza, Vila Flor, São Francisco do Oeste, Olho d’água dos Borges, Jardim do Seridó e São João do Sabugi.

Para a secretária de Turismo do RN, Aninha Costa, aumentar o número de municípios contemplados pelo Mapa é fundamental para interiorização do turismo no estado. “Enquanto o país teve uma redução no número de municípios que atingiram as exigências do Mtur para participarem do Mapa, o Rio Grande do Norte aumentou. Resultado de muito trabalho da Secretaria de Turismo que fez a orientação aos municípios para que cumprissem todos os critérios”, explicou a titular da pasta.

O Ministério do Turismo divulgou na última segunda-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU), o novo Mapa do Turismo Brasileiro 2019-2021. Totalizando 2.694 cidades de 333 regiões turísticas do país foram validadas e incluídas na atualização da plataforma. Neste ano, os estados e municípios contaram com novos critérios, compromissos e recomendações estabelecidas pelo MTur, entre elas a obrigação de participação em instância de governança e em Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

O trabalho da Secretaria de Turismo para orientar os municípios no que diz respeito à formalização das instâncias de governança vem sendo realizado ao longo das reuniões dos polos turísticos do estado. “É um trabalho minucioso, que exige atenção e compromisso. Para tanto, iremos promover um seminário em Natal no próximo dia 19 de setembro para detalhar todos os passos de formalização das instâncias regionais”, ressaltou a subsecretária Solange Portela.

O novo Mapa do Turismo está disponível para consulta no site www.mapa.turismo.gov.br e conta ainda com a emissão de certificado digital para os municípios que o compõem. A certificação é uma maneira de comprovar que o município está inserido no Mapa e faz parte do rol de 2.694 destinos brasileiros que trabalham o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.

Assecom/RN