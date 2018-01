Três pessoas são baleada em um bar na cidade de Tibau-RN

Três homens foram baleados na cidade de Tibau-RN, no inicio da tarde desta quarta-feira (3), quando estavam bebendo em um bar próximo ao Cemitério da cidade.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta de cor vermelha e surpreendeu as vítimas atirando em direção ao Bar. O alvo segundo informações era Francisco José da Silva, conhecido como “Neguinho”, 26 anos, e é o que está em estado mais grave, pois sofreu tiros no ombro esquerdo, costas, abdômen e perna esquerda.

As outras pessoas baleadas foram Francisco Adriano Leitão, 36 anos, que estava com “Neguinho” bebendo em uma mesa e Fagner Barbosa de Melo, 38 anos, também estava no bar como cliente.

Adriano foi atingido com um disparo na perna e Fagner com um disparo na perna e no abdômen.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró.