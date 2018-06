Três homens morrem e mais de 30 são presos em festa de facção criminosa no RN

Três pessoas morreram, uma ficou ferida e mais de 30 foram presas em uma festa da facção criminosa Sindicato do Crime do RN, na zona rural de São Paulo do Potengi, no agreste potiguar, na noite da segunda-feira.

A operação envolveu as polícias civil e militar e foi deflagrada após denúncia de que criminosos e foragidos da Justiça estavam em uma granja na região. Ao chegar no local indicado, os policiais foram recebidos a tiros.

De acordo com a polipol, quatro homens que estavam estavam no terraço atiraram contra os policiais, que reagiram, matando três criminosos e ferindo o quarto, que foi socorrido em estado grave para o hospital.

A polícia informou que um dos homens que morreu na troca de tiros é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Agreste do RN e de ser um dos líderes da facção Sindicado do Crime em São Paulo do Potengi.

Mais de 30 pessoas que estavam na festa foram levadas para a delegacia da cidade para prestar depoimento.

Na granja, foram apreendidos três motocicletas, três carros, quatro armas e porções de crack e cocaína.