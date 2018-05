Três em cada quatro brasileiros pretendem assistir os jogos da Copa

Os primeiros jogos da Copa se aproximam e as pessoas já se preparam para torcer. É isso que mostra a recente pesquisa do Google sobre os hábitos, os desejos de compra e até mesmo o que as pessoas preferem consumir nessa época que se repete a cada quatro anos.

De acordo com o estudo, três em cada quatro brasileiros afirmam assistir os jogos da Copa e, entre esse grupo, cerca de 44% pretendem assistir aos jogos apenas dentro de casa, seja sozinho ou no papel de anfitrião.

Conforme cita o levantamento feito por meio de Google Consumer Survey, ferramenta de pesquisa on-line, para esse último, duas de cada 10 pessoas dizem que receber familiares e amigos é a parte mais importante para eles da Copa.

Entre os anfitriões, 26% concordam que a maior mudança no período é exatamente a preparação da casa. Esse número também é influenciado pela sede dos jogos ser na Rússia e a maioria dos brasileiros não conseguirem acesso aos estádios.

Conforme pesquisa, 47% dos brasileiros já estão fazendo algum tipo de preparação para o evento e suas preocupações são em manter a casa arrumada e abastecida de produtos que possibilitem o conforto de todos.

Itens como painel de TV e sofá, obtiveram 5,7 e 4,4 vezes mais buscas do que a Copa no Brasil, respectivamente. Outros produtos que também apresentam crescimento são: churrasqueira elétrica (4,3), TVs (3,4), fogão industrial (3,1), chopeira (2,6), grill (2,4) e cervejeira (2,3). Foi registrado também o aumento de 36% e 23% nas buscas por fornos e grills, nesta ordem. Além disso, outros produtos já apresentaram rápido crescimento no último mês, são eles: TV 4k 49 polegadas (604%), sofá retrátil 6 lugares (400%), rack para TV (192%), TV 43 Smart (90%), monitor HDMI full HD (154%) e mini geladeira portátil (22%).

Em 2014 no Brasil, as buscas por itens como churrasqueiras elétricas, pipoqueiras e cervejeiras cresceram 30%, 111% e 219%, respectivamente. Os dados foram coletados entre maio e junho daquele ano, indicando que não só de televisores – cada vez maiores – se faz uma Copa.

Um dos segmentos que começa a despertar um interesse maior das pessoas desde o mês de abril e maio, são comidas e bebidas para o acompanhamento dos jogos. Na liderança das buscas com relação à média anual de 2014, segundo o Google, estão os salgados como coxinha (89%), croquete (57%), esfira (40%) e carne louca (65%). Em seguida, os snacks como pipoca doce (192%), guacamole (80%), nacho (63%) e pipoca salgada (107%) também apresentaram crescimento alto.

Entre as bebidas, 29% dos brasileiros afirmam que pretendem tomar refrigerante e, dentre esse público, 58% são mulheres. Já a cerveja, que geralmente tem queda entre junho e julho – que são meses de inverno – chega a crescer em 19% com relação aos anos sem o evento. Esse aumento se deve muito à afinidade que a bebida tem com o futebol e com os homens. Na pesquisa, 24% das pessoas disseram que devem tomar cerveja e destes 54% foram homens.

Se nas buscas do Google a Copa cresce 26% ao mês nos últimos 12 meses e atinge 78% a mais do volume de buscas do primeiro trimestre de 2014, no YouTube as coisas não são tão diferentes. Por lá, a procura por produtos alimentícios aumentaram 97% entre os meses de Junho e Julho, assim como a pesquisa por receitas de entradas e aperitivos cresceram em 51%.

“Datas comemorativas, feriados e eventos como esse, agitam muito as buscas por produtos, receitas e alimentos entre os brasileiros. O intuito da pesquisa foi analisar exatamente o comportamento desses usuários de forma a identificar tendências e oportunidades de mercado”, conclui Victor Brotto, líder de inteligência de mercado do Google.