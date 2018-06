Três bairros brigam por duas vagas na Final da Liga Mossoró neste sábado

A Liga Mossoró 2017/2018 começou com a participação de sete bairros e um projeto de assentamento do município. Mas, agora, apenas três bairros continuam na briga pelo título da competição.

Neste sábado (16), Nova Vida, Sumaré e Teimosos disputarão as duas vagas para a Final da Liga Mossoró.

Com dois representantes nas Semifinais, o Nova Vida pode até fazer uma final caseira. No primeiro jogo, às 15h15, Adibe (Nova Vida) e Renegados (Sumaré) buscam um lugar na decisão.

As duas equipes têm campanhas bem parecidas e acumulam 23 pontos ao longo da competição, sendo que o Adibe tem mais vitórias, sete no total, e o Renegados menos derrotas, apenas uma em 12 jogos.

Os dois times estão vindo de vitória nas Quartas de Final, e o Renegados defende uma longa invencibilidade de oito jogos. Os técnicos poderão contar com força máxima, com exceção aos jogadores contundidos.

No confronto da primeira fase, Adibe e Renegados ficaram no empate por 1 a 1. Em caso de novo empate, a decisão da vaga vai para os tiros livre da marca do pênalti.

No segundo jogo, às 16h30, será a vez de Teimosos (Teimosos) e Fundação Potiguar (Nova Vida) se encontrarem mais uma vez. Essas duas equipes já têm uma rivalidade histórica construída ao longo dos anos. Na Liga Mossoró, a campanha do Teimosos é minimamente superior, com 20 pontos contra 19 da Fundação Potiguar.

O Teimosos terá o time completo, enquanto que a Fundação Potiguar não poderá contar com o volante Miranda, suspenso por se envolver em confusão após o encerramento do jogo contra o Abelhas no dia 09.

Na primeira fase, a Fundação Potiguar venceu o Teimosos por 2 a1, mas foi há bastante tempo, no dia 30 de setembro de 2017. Empate também leva a decisão da vaga para os tiros livre da marca do pênalti.

As duas partidas terão cobertura da TV Mossoró/Programa Futebol & Cia e TCM Canal 10/Programa Tela Esportiva, além de transmissão de Teimosos e Fundação Potiguar pela FM 98.7.

A Liga Mossoró de Futebol Amador é uma realização da empresa Linerik Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Potiguar

