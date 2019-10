Três assassinatos registrados na tarde de hoje, em Mossoró

Três homens foram mortos em menos de duas horas em Mossoró, nesta terça-feira, 29.

O primeiro assassinato aconteceu por volta das 12h, quando o taxista Marcílio Ferreira Bento, de 34 anos, foi morto no Bairro Bom Jardim, ao lado de um mercado. Ferido, o taxista ainda procurou fugir, mas foi alcançado e executado.

Na Escola Margarida Maria de Freitas, no Conjunto Abolição, outras duas pessoas foram executadas. Abandonada há cerca de seis anos a Escola tem sido utilizada como ponto de encontro de traficantes e assalrantes. Lá foram mortos Saulo Guilherme Martins da Silva, de 17 anos, e Samuel Cezar de Araújo Bernardo, de 19.

Os jovens estavam dentro da escola quando os criminosos chegaram atirando, tirando a vida dos dois. Os assassinos não foram identificados.

No dois casos, buscas foram feitas pelos assassinos, mas ninguém foi preso. Um dos mortos caiu morto no portão e o outro do lado de dentro do terreno.