Três assaltantes de banco mortos em confronto com a PM do RN e da PB eram potiguares

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) do Rio Grande do Norte identificou três dos quatro homens mortos em um confronto com a Polícia Militar do RN e da PB no domingo, 03, entre as cidades de Janduís e Campo Grande, no Oeste Potiguar. Os mortos identificados são todos de potiguares: Francisco Cleber da Silva, de 32 anos, natural de Umarizal; Eric Jhony Apolinário da Silva, de 25, natural de Mossoró; e Herbyson Paiva de Azevedo, de 23 anos, natural de Caraúbas.

Pelo menos quatro bandidos conseguiram fugir. A quadrilha era suspeita de explodir caixas eletrônicos do Bradesco na cidade Brejo do Cruz, na Paraíba.

Na troca de tiros, um policial da Paraíba ainda foi ferido, mas foi socorrido e passa bem.

Com os criminosos, foram apreendidos três fuzis, inclusive um AK-47, três espingardas calibre 12, duas pistolas, sete coletes à prova de balas, dois carros e vários explosivos.