Tremor de terra em João Câmara

O município de João Câmra volta a registrar tremores de terra. Desta vez, o abalo sísmico teve uma magnitude preliminar de 2.5 graus na escala Richter e aconteceu na manhã deste sábado (13). O registro foi confirmado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN).

O epicentro foi próximo à falha geológica Samambaia, que fica na região, e foi registrado por diversas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Ainda não é possível saber se esse sismo é isolado ou o início de um período de intensa atividade sísmica, pois no início deste mês também foi registrado um tremor de intensidade menos, 1,5 graus, nessa mesma região.

No mapa, o epicentro do tremor está representado pela estrela vermelha. As estações de João Câmara (ACJC) e de Riachuelo (RCBR) estão representadas por triângulos vermelhos. A linha vermelha indica a Falha de Samambaia.