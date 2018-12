Tremor de terra de magnitude 2.5 é registrado no interior do RN

Um tremor de terra de magnitude 2.5, considerado leve, foi registrado no município de Campo Grande, interior do Rio Grande do Norte, na noite da quarta-feira (5). De acordo com o Laboratório de Sismologia da UFRN, o tremor foi sentido também em outras duas cidades: Triunfo Potiguar e Caraúbas.

Ainda segundo o Laboratório de Sismologia, o epicentro do tremor ainda não foi confirmado.

Foto: Diego Moicano/CG na Mídia.