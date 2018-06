Treinamento gratuito do Google reúne mais de mil mulheres em Natal

Natal foi escolhida pelo Google, gigante da área de tecnologia, como uma das cidades para receber o evento Cresça com o Google, voltado para capacitação gratuita de pessoas. Na terça-feira, 12 de junho, as palestras foram voltadas para o público feminino, abordando temas como liderança, ferramentas digitais, igualdade de gênero e vendas.

“A gente vê que o problema da desigualdade de gênero é uma coisa histórica, principalmente no Brasil, e tem um dado que a gente trouxe de que, se houvesse igualdade de gênero e de participação econômica no Brasil, o PIB do país seria 30% maior. Então isso mostra que além do impacto social que a gente tem para essas mulheres, existe um impacto econômico muito forte. Por isso que a gente lançou o Programa Women Will”, afirma a gerente de Marketing do Google Brasil, Jimena Tomás.

Ao todo, 1.050 mulheres participaram do evento em Natal, que teve recorde de inscrições, com mais de 16 mil inscritos para os dois dias de programação.

O Programa Women Will foi iniciado pelo Google em outubro do ano e deverá treinar 10 mil mulheres no Brasil em 2018.

O Cresça com o Google continua na capital potiguar na quarta-feira, 13 de junho, com duas turmas de treinamento em Marketing Digital, uma das 8h às 12h e outra das 18h às 22h. Interessados ainda podem se inscrever através do site do evento.

Alémde Natal, o Cresça com o Google já passou por Teresina e Brasília, e passará ainda pelas cidades de Fortaleza, João Pessoa e Salvador.