TRE-RN anuncia que não realizará concurso público por falta de dinheiro

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) emitiu comunicado nesta segunda-feira, 10, informando que não realizará concurso público em 2017, devido ao contingenciamento de despesas, definido pelo Governo Federal.

O TRE-RN esclarece que dispunha de três milhões e 20 mil reais para o certame, porém foi necessário o contingenciamento de quase dois milhões deste total, o que impede os encaminhamentos para o certame.

Com isso, o TRE-RN informa que não há condições financeiras, no âmbito do orçamento 2017, para a contratação de empresa responsável pelas atividades necessárias à realização de um concurso público.