TRE diploma nesta quarta-feira candidatos eleitos no RN

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) diplomará nesta quarta-feira, 19 de dezembro, os candidatos eleitos e suplentes. A solenidade começa às 16h, no Teatro Riachuelo, em Natal. Os diplomas serão assinados pelo presidente do TRE-RN, desembargador Glauber Rêgo.

Receberão os diplomas a governadora eleita, Fátima Bezerra, e seu vice Antenor Roberto, os senadores eleitos Styvenson Valentim e Zenaide Maia, além dos oito deputados federais e os 24 deputados estaduais eleitos em outubro de 2018.

De acordo com o TRE, cerca de 1.300 pessoas foram convidadas para assistir à solenidade de diplomação.