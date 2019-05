Trânsito realiza blitz educativa do Maio Amarelo na Presidente Dutra

A Avenida Presidente Dutra recebeu mais uma ação de orientação aos condutores através da programação do Maio Amarelo. A blitz abordou os motoristas e apresentou conteúdo educativo sobre as normas e legislações de trânsito. Motoristas e motociclistas participaram da iniciativa sob a responsabilidade da Gerência Executiva de Trânsito, da Prefeitura de Mossoró.

“Estamos na reta final da programação do Maio Amarelo. O trabalho de conscientização foi realizado em empresas, escolas, em blitzes educativas, rodas de conversas nas UBSs, entre outras ações. Destacamos o tema nacional da campanha que prioriza a vida em primeiro lugar”, explica Maribel Oliveira, coordenadora pedagógica da Secretaria de Trânsito.

No próximo dia 31 a blitz será realizada na UFERSA.

Abordagem noturna – Nesta quinta (23) a ação foi desenvolvida em bares e restaurantes da cidade no horário noturno. Foram apresentados recursos educativos e a utilização do etilômetro, onde a população foi convidada a fazer o teste do bafômetro. “Foi muito bem aceita a ação. As pessoas parabenizaram e falavam da importância de ter mais atividades assim”, finaliza Maribel.

