Trânsito convoca para vistoria anual de veículos que operam no Sistema de Transportes em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, convoca os detentores de permissão e concessão proprietários de veículos que operam no Sistema de Transportes em Mossoró para comparecerem a sede da secretaria para vistoria anual, destinada para moto-táxi, táxi, transporte escolar, transporte fretamento, e transporte público coletivo.

O processo de vistoria teve início no último dia 10, e os veículos de cada categoria serão vistoriados em prazo determinado de acordo com o número final da placa. O edital de convocação e calendário de vistoria foi publicado por meio do Jornal Oficial de Mossoró (JOM) – Nº 543, no dia 3 de janeiro de 2020.

De acordo com a Diretoria Executiva de Mobilidade Urbana e Trânsito, o município possui cadastrados: 513 Moto-táxis, 392 Táxis, 19 Transportes Escolares, 29 Transportes de Fretamento, e 32 Ônibus. Todos deverão apresentar-se para a vistoria, de acordo com o calendário publicado. Até o momento, 13 veículos, entre eles: 3 Transportes Escolares, 3 Moto-táxis, e 7 táxis, com placa de final 1. E que a baixa procura se justifica devido o processo ainda está no início, além do fato de se tratar de um período no qual muitas pessoas estão de férias, estando fora da cidade, mas que até o final do calendário o processo de vistoria deverá ser normalizado.

“Os que não comparecerem irão receber carta de advertência, se não comparecer serão suspensos das atividades e se não comparecerem será aberto o processo administrativo para regularização ou cassação da permissão”, informa o Gerente Executivo de Transportes, Joellyton Góis.

A vistoria está sendo realizada na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte, localizada à Rua Felipe Camarão, nº 968, Bairro: Doze Anos, Mossoró-RN, das datas determinadas pelo edital. O não comparecimento ensejará na aplicação das devidas sanções legais.

No processo de vistoria, os permissionários do Sistema de Transportes deverão apresentar seus veículos cadastrados devidamente limpos, identificados e caracterizados. Durante a vistoria, além do veículo, o mototaxista deverá apresentar 02 (dois) capacetes identificados e caracterizados na cor laranja.

Documentos necessários para o processo de vistoria veicular:

Fotocopia da quitação do Alvará de permissão de tráfego; Fotocopia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; Fotocopia do comprovante de aferição do taxímetro/tacógrafo; e Atestado eletromecânico dos veículos não adaptados com GNV ou fotocopia da vistoria do GNV (caso seja um veículo adaptado). Fotocopia da CNH, e do comprovante de residência, caso estas informações tenham sido alteradas recentemente.

Portal Prefeitura