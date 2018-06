Transição para TV digital já alcançou mais de 1,5 milhão de famílias

Mais de 1,5 milhão de famílias receberam kits gratuitos para TV Digital no primeiro semestre de 2018. Distribuídos pela Seja Digital, nas agências dos Correios, os kits entregues contêm antena, conversor e controle remoto.

Este ano a operação está ocorrendo em 16 estados: Pará, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, São Paulo e Ceará. Além das capitais e regiões metropolitanas, as cidades do interior também foram envolvidas na distribuição.

A operação logística do Seja Digital teve início em 2016 e já entregou mais de 9 milhões de kits. Famílias inscritas em programas sociais do governo federal recebem os equipamentos depois de agendar, pelo telefone 147 (ligação gratuita) ou pelo site www.sejadigital.com.br/kit, a retirada nas agências credenciadas. Para o agendamento, é necessário informar o NIS (Número de Identificação Social). Além da retirada do kit digital, os beneficiários recebem, na própria agência dos Correios, um treinamento gratuito para facilitar a instalação em casa.

Até dezembro de 2018, mais de 1.300 cidades brasileiras terão o sinal analógico dos canais abertos de televisão desligado. São municípios que, juntos, reúnem cerca de dois terços da população brasileira. A distribuição gratuita dos kits busca garantir o acesso ao sinal digital pela população com menor poder aquisitivo. A previsão é de que no 2º semestre a Seja Digital faça em parceria com os Correios, a distribuição de mais de 2 milhões de kits em 673 municípios localizados em todas as regiões do Brasil.

A Seja Digital é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, procura garantir que a população tenha acesso à TV digital. Também são responsabilidades da instituição aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico.