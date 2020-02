Traficante internacional de drogas é preso pela PRF no RN

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta quarta-feira (05), no km 167 da BR-101, em Canguaretama, o traficante conhecido como “Nem da Abolição”. O suspeito era fugitivo da justiça do Rio Grande do Norte e tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas.

O homem de 33 anos, natural de Mossoró, seguia como passageiro de um carro da marca gol. No momento da abordagem, ele tentou fugir mas foi contido pelos policiais. Nem da Abolição apresentou documento falso, mas após consulta aos sistemas ele foi identificado e preso. O homem é considerado um dos criminosos mais procurados do Estado. Na semana passada, a mulher de Nem, que também era foragida, foi presa no estacionamento de um supermercado, em Parnamirim, por uma equipe de policiais da Divisão Especializada no Combate ao Crime Organizado (Deicor), para onde a PRF encaminhou a ocorrência.

Fonte: Portal Grande Ponto