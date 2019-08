Tradicional Festa do Bode de Mossoró começa nesta quinta (15)

Mossoró abriga a partir desta quinta-feira (15), a 21ª Festa do Bode, reunindo cerca de 1.200 animais, entre bovinos, caprinos, ovinos e equinos, no Parque de Exposições Armando Buá. O evento é uma realização do Governo do RN, por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – Sape, Prefeitura Municipal de Mossoró e Associação Norte Rio Grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos – Ancoc. A tradicional festa conta ainda com o apoio do Projeto Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas transitem no Parque nos próximos dias 15, 16 e 17.

“A Festa do Bode é a segunda maior exposição agropecuária do nosso Estado, ficando atrás somente da Festa do Boi. Já consolidada no calendário de eventos como uma excelente oportunidade de realização de negócios, não só no campo da agropecuária, mas também no comércio, turismo e serviços. Importantes cursos e oficinas vão levar capacitação ao pequeno e médio trabalhador do campo, ampliando seus conhecimentos na utilização do leite e melhor aproveitamento das carnes”, enfatiza o secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha.

A grande novidade desta edição é a 1ª ExpoSindi, uma exposição de gado bovino da raça Sindi, puro de origem, com aproximadamente cem animais. Outro evento dentro da programação acontecerá no sábado (17), o Leilão Terra da Liberdade, com curral de negócios de caprinos, ovinos, bovinos e equinos. A programação inclui ainda julgamento de animais, torneio leiteiro, concurso de culinária, cursos, palestras, oficinas, feira de artesanato, espaço gastronômico, seminários, apresentações artísticas e culturais, estação tecnológica, entre outras atividades.

Outros órgãos do Governo do RN, também participam do evento, com demonstrações de produtos e serviços aos visitantes, como a Emparn, Idiarn, Emater e Sedraf. Instituições financeiras com a Agência de Fomento do RN – AGN, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal estarão oferecendo condições de créditos especiais para os produtores.

Durante a 21ª Festa do Bode, também acontecerá o lançamento oficial do Selo de Inspeção Sanitária do Brasil (SISB), que é um certificado de qualidade, seguindo parâmetros e técnicas em nível municipal. Mossoró será o primeiro município do Nordeste a se integrar ao SISB, o que vai facilitar a comercialização, em nível nacional, de produtos de origem animal e vegetal produzidos na cidade.

A abertura oficial da 21ª Festa do Bode está prevista para a sexta-feira (16), às 19h, com a presença de autoridades, produtores e criadores rurais e sociedade civil. Confira toda programação oferecida.

PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS E PALESTRAS – 21ª FESTA DO BODE

Os cursos e oficinas serão realizados no Parque de Exposições Armando Buá e os seminários na Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa). As inscrições podem ser feitas através do telefone: 3315-5189, das 7h às 13h.

CURSOS

15/08 (quinta-feira), das 7h às 11h / 13h às 17h

Consultoria Tecnológica e Treinamento em Processamento de Carnes Caprina,

Ovina e Suína. Turma I (08 horas) – 15 vagas

Instrutor: Francisco Hélio Andrade da Silva (Senai/Sebrae).

15/08 (quinta-feira), das 8h às 12h / 14h às 18h

Estratégias para a valorização de Carne e derivados de Caprinos e Ovinos (20 horas) – 20 vagas

Instrutores: Dra. Débora Andréa Evangelista Façanha; Dra. Jacinara Hody Gurgel Morais Leite; e MSc. Wallace Sóstene Tavares da Silva (Ufersa).

OFICINAS

15/08 (quinta-feira), das 8h às 12h

Painel de Custos de Produção de Caprinos e Ovinos

Instrutores: Cícero Cartaxo de Lucena (Embrapa Caprinos e Ovinos); e Klinger Aragão Magalhães (Embrapa Caprinos e Ovinos) – 15 vagas (agricultores).

16/08 (sexta-feira), das 7h às 11h / 13h às 17h

Consultoria Tecnológica e Treinamento em Processamento de Carnes Caprina,

Ovina e Suína. Turma II (08 horas) – 15 vagas

Instrutor: Francisco Hélio Andrade da Silva (Senai / Sebrae).

PALESTRAS

16/08 (sexta-feira), das 8h às 12h – 200 vagas

Cadeia produtiva da ovinocaprinocultura

O reuso da água na produção de forragem para ovinos e caprinos. Dr. Miguel Ferreira Neto, Engo Agrônomo, professor da Ufersa.

Principais enfermidades em caprinos e ovinos. Dr. Carlos Henrique de Souza, Médico veterinário, educador do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RN), consultor terceirizado do SEBRAE, cooperado da Cooperativa de Serviços Técnicos do Agronegócio e médico veterinário da Prefeitura Municipal do Alto do Rodrigues.

Mineralização para ovinos e caprinos: necessário para produção animal. Vitor Lucas de Lima Melo. Zootecnista, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Produção Animal da Ufersa.

O potencial do cordeiro no desenvolvimento mercadológico da ovinocultura no Nordeste. Eng. Agrônomo, professor aposentado da Ufersa.

16/08 (sexta-feira), das 14h às 16h – 200 vagas

Desenvolvimento rural

Mercado institucionais, uma nova proposta de comercialização para os produtos da Agricultura Familiar. Fagner Brito, Engenheiro Agrônomo e Analista em Extensão Rural.

A importância da adesão dos serviços de inspeções municipais dos produtos de origem animal, ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI. Roberto Carlos Razera Papa, Superintendente Federal da Agricultura no Estado do Rio Grande do Norte – SFA/RN.

Sistemas de informações Geográficas como ferramenta de planejamento para o manejo da Meliponicultura. Victor Hugo Pedraça Dias, Engenheiro Agrônomo, Mestre em Ciência Animal e Analista em Extensão Rural.

Programa Estadual de produção e conservação de forragem. Marcos Fábio de Oliveira Pereira, Assistente em Extensão Rural.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA – ANCOC

15/08 (quinta-feira)

Até 12h: Entrada dos animais que vão a julgamento

A partir das 13h: Admissão Zootécnica

16/08 (sexta-feira)

A partir das 09h: Início dos julgamentos

A partir das 19h: Abertura Oficial da 21ª Festa do Bode

17/08 (sábado)

A partir das 09h: Continuidade dos julgamentos

18/08 (domingo)

Liberação dos animais

Jurados

Caprinos: Rodrigo Padilha (RN)

Ovinos: Clécio (CE)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

15/08 – Augusto Silva e Forró dos Três.

16/08 – Forrozão Puxa Papai e Alyne e Dayvid.

17/08 – Nilson Viana e Forró com Ela.

Sape/Assecom