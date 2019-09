Os trabalhos no barracão para o Auto da Liberdade já estão sendo realizados. A produção das costureiras e aderecistas já está acontecendo, no sentido de confeccionar 1.500 figurinos para os personagens que farão parte dos quatro atos do espetáculo e mais 600 crianças do coral das escolas públicas municipais.

“O figurino das crianças para o coral está sendo baseado em traços indígenas, pintados em seis tons diferentes e eles ainda usarão cocas. Os demais figurinos terão características dos seus respectivos atos”, explicou o figurinista Marcos Leonardo.

A produção dos figurinos está acontecendo na antiga Funger, do Conjunto Walfredo Gurgel.

O espetáculo Auto da Liberdade acontecerá entre os dias 26 e 29 deste mês, na Estação das Artes Elizeu Ventania e contará com 250 representantes da comunidade e cerca de 60 atores profissionais.

Portal Prefeitura