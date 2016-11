Trabalhadores paralisam atividades em todo o país nesta sexta-feira

As centrais sindicais, sindicatos, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e os movimentos sociais vão intensificar as mobilizações no Dia Nacional de Greve, marcado para esta sexta-feira, 11 de novembro. Em todo o Brasil, trabalhadores irão paralisar atividades em protesto contra o que classificam como a retirada de direitos dos trabalhadores imposta pelo governo Michel Temer.

“Estamos vivendo momentos de muitas ameaças aos direitos sociais e trabalhistas. Todos os dias sofremos ataques do Congresso, do Judiciário, do Executivo e da mídia. Precisamos tomar as ruas e mostrar que não vamos aceitar manobras que visam acabar com os direitos sociais”, explica o coordenador da Frente Brasil Popular de Mossoró, Aldeirton Pereira.

Em Mossoró, o Sindicato dos Petroleiros (SINDIPETRO-RN) fará um ato em frente à Base-34 a partir das 6h. Já às 8h a categoria realiza assembleia na base e, em seguida, segue para o ato unificado que acontecerá na Praça Rodolfo Fernandes, conhecida como Praça do Pax, no Centro, a partir das 10h.

Às 8h, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do RN (SINDIPREVS) realiza ato no INSS contra a Reforma da Previdência. No mesmo horário, o Sindicato dos Comerciários de Mossoró (SECOM) e a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADUERN) promovem atividades no Centro e na Sede Social da associação, respectivamente.

Ainda nesta sexta-feira, 11, o Sindicato dos trabalhadores em educação pública do Rio Grande do Norte (SINTE/RN) realiza debate sobre a Reforma do Ensino Médio e o “escola sem partido”, chamada de Lei da Mordaça pelos profissionais da educação. O debate acontecerá na Área de Lazer do SINTE em Mossoró às 9h, onde, às 15h, a categoria realizará assembleia.

As principais pautas reivindicadas pelos movimentos sociais são: