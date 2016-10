Toque Esportivo – Sumiu a ata da municipalização.

Sumiu, desapareceu, ninguém sabe o rumo que tomou. A situação aqui envolve ata que registrava o processo de municipalização do Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, “O Nogueirão”. De acordo com Francisco Braz, que responde pela presidência da Liga Desportiva Mossoroense (LDM) ninguém sabe quem e em qual lugar guardaram o documento. Com isso, entende Braz, deixa de existir de direito a posse do estádio por parte da Prefeitura de Mossoró. O quadro retrata bem a falta de compromisso dos envolvidos no procedimento e, nenhuma atenção do poder público com a política esportiva. Pelo que corre nos bastidores, como não existiu nenhum grande investimento da prefeitura no estádio, principalmente as promessas de fornecer material esportivo para as equipes filiadas a Liga, a entidade pode requisitar a devolução ou, como não existe mais documento comprovando o ato, reassumir de forma direta a administração do estádio. Como os filiados não querem mais conversar com o atual prefeito Francisco José Júnior, a batata quente vai cair nas mãos da prefeita eleita Rosalba Ciarlini. Aguardemos, o caso é sério.

O ABC NO BRASILEIRÃO

A semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C para o ABC, começa no domingo, 16. Seu adversário será o ex-campeão da divisão de elite, o Guarani-SP que tenta recuperar seu prestígio no cenário nacional. Os dois disputarão duas partidas, sendo que a primeira será em Natal, no Frasqueirão de onde o alvinegro precisa sair com uma boa vitória para tentar jogar um pouco mais tranquilo em Campinas-SP.

O time potiguar tenta seu segundo título no brasileirão, o que tem motivado mais ainda o seu torcedor. E, percebendo esse interesse a diretoria do alvinegro começou a venda antecipada dos ingressos logo no feriado da quarta-feira. Além de um bom público nas arquibancadas, o ABC precisa sair do Frasqueirão com um excelente resultado para administrar o segundo confronto fora de casa no campo do adversário.

FUTSAL

Além do ciclismo e pedestrianismo que já fazem parte do pacote esportivo da Festa de Santa Luzia, padroeira de Mossoró, tem mais novidade pintando e ampliando esse leque. Para a festa deste ano será acrescentando um torneio de futsal, de acordo com anúncio feito pelo próprio Padre Flávio, coordenador do maior evento religioso do Rio Grande do Norte, respondendo pela Paróquia de Santa Luzia. Já que o poder público municipal nos deixou órfãos de competições amadoras, a igreja católica vai salvando a pátria dos atletas que rogam por uma competição.

ESTADUAL

A temporada 2017 já começou para o futebol potiguar. Em destaque a disputa pela oitava vaga no Campeonato Estadual, para preencher o espaço deixado pelo rebaixado Palmeira de Goianinha. Em disputa acirrada, estão no páreo, Atlético Potengi que lidera com 13 pontos e, na segunda posição somando 12, aparece o Santa Cruz, os dois times de Natal.

FAVORÁVEL

Um detalhe favorável ao trabalho do treinador Tite afrente da seleção brasileira é a pressão que sofrem os dirigentes da CBF, investigados sob suspeitas de corrupção no futebol. Acanhados eles não aparecem muito e com isso o treinador ganha espaço e liberdade para trabalhar ao seu modo, sem ingerência de empresário de jogador ou patrocinadores. O resultado de tudo isso, é uma seleção que ontem era a quinta colocação e hoje lidera a classificação para a Copa do Mundo na Rússia, nas Eliminatórias da América do Sul.

REORGANIZANDO

Parece que o América-RN, como não tem muito, não quer perder tempo. Depois de conversar com alguns jogadores já definiu também seu treinador para 2017. Assim inclusive fica melhor para arrumar o plantel, ou seja, dirigentes e comissão técnica trabalhando junto, e não um ou outro de forma isolada. O diretor técnico Carlos Moura, anda confiante na montagem de um elenco forte já a partir do Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. E vai precisar mesmo. O projeto maior é tirar o time da Série D do Campeonato Brasileiro.

MARACANÃ

Depois dos Jogos Olímpicos, finalmente o Maracanã vai reabrir para abrigar jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E, vai ser reutilizado em grande estilo, com o clássico Flamengo e Corinthians. É jogo para lotar o Maraca, já que estamos falando nas duas maiores torcidas do Brasil. Em três oportunidades já tive o a honra de trabalhar em transmissões no Rio de Janeiro fazendo clássicos como Flamengo x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Vasco x Fluminense.

LÍDER da Série A do brasileirão, o Palmeira realiza eleição com chapa única para sua presidência.

NOGUEIRÃO, nova ameaça de não reabrir. Falta atender indicações do Corpo de Bombeiros.

O Corinthians já tem treinador. Oswaldo Oliveira deixou o Sport.

SITUAÇÃO difícil do Internacional-RS. Próximo do rebaixamento.