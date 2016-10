Toque Esportivo – RN tem representante na Série B

Depois dos fracassos de Potiguar e Globo na Série D seguido do América na Série C, finalmente o Rio Grande do Norte conseguiu comemorar um bom resultado. Na noite da sexta-feira, 07, o ABC garantiu a sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo do acesso terminou com vitória, 1 a 0, contra o Botafogo de São Paulo diante de 14.970 torcedores no Estádio Frasqueirão, em Natal. O representante Potiguar fica agora do aguardo do seu adversário na semifinal da Série C e, poderá repetir o feito de campeão nacional, como já aconteceu na Série D. Mas, nesse momento, o que o torcedor festeja mesmo e, resultado altamente positivo para a imagem do futebol do estado, é o acesso logo na primeira tentativa, já que o rebaixamento aconteceu na temporada passada. Parabéns o ABC, seus jogadores, dirigentes e, imensa torcida.

VITÓRIAS E DERROTAS DOS ESPORTISTAS

Além do caso envolvendo a vitória do presidente do Globo, Marconi Barreto, como prefeito de Ceará-Mirim, outros nomes do esporte colocaram seus nomes para avaliação do eleitor. Em Baia Formosa o surfista Alan Jhones foi eleito vereador pelo PSD com 255 votos.

Em Mossoró não tiveram a mesma sorte o vice-presidente do Baraúnas, Gilson Cardoso candidato a vereador, e o ex-presidente do Potiguar que foi candidato a vice-prefeito e o atual ocupante do cargo no alvirrubro, Benjamim Machado, que tentava uma cadeira na Câmara Municipal. Nenhum deles obteve sucesso nas urnas. Mas, o esporte não estará órfão na próxima legislatura. O ex-zagueiro e lateral-esquerdo do Potiguar, Raério Cabeção, em mais uma tentativa, conseguiu se eleger vereador.

MORAL

Três jogos e, nenhuma derrota do treinador Tite afrente da seleção brasileira de futebol masculino, transformando o ambiente pesado de antes, é espaço de descontração fora de campo e, futebol de qualidade nas quatro linhas. Foi 5 a 0 contra a Bolívia jogando um futebol digno da qualidade que consagrou o Brasil como o país do futebol, coisa que não se via nos últimos anos. Vitória e futebol que garantem melhor classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo e, a volta do respeito internacional, que andava seriamente abalado. Sem perder tempo olhando pelo retrovisor, não podemos deixar passar o registro da torcida gritando o nome do treinador Tite, de forma positiva, apoiando com a certeza de que a seleção voltou a trilhar o caminho certo.

A BASE

Encontrei outro dia o Dr. Aroldo Duarte, ex-presidente e sempre um colaborador do Potiguar, e este manifestou a necessidade do clube começar a traçar suas linhas para 2017, porém, com uma ressalva. Em sua opinião, chegar de empanzinar o time de jogadores caros e de outros estados para aumentar as dívidas e não conquistar nada. Se não existe dinheiro suficiente para bancar um time, como se diz, mais forte, que seja um time caseiro, dentro da realidade de poder pagar e não ficar devendo. Lembrando que a temporada 2017 já se aproxima e o clube ainda paga dívidas de 2016. Reputo a proposta como interessante e, merece ser bem analisada. Quem contrai despesas, tem que pagar.

JEM´S

Péssima notícia. Depois de adiar por duas vezes, março e agosto a realização dos Jogos Escolares de Mossoró, a prefeitura oficializou esta semana que a competição, infelizmente, não será disputada em 2016. Demonstração clara do descaso do poder público com o esporte, deixando centenas de jovens decepcionados, pois esperam ansiosos pela competição, anualmente, e agora vem essa notícia. A não realização dos Jem`s é um retrato fiel do fracasso da atual gestão municipal.

DESCONTROLE

A falta de exigências para que se respeite o torcedor brasileiro afeta até mesmo aqueles que escolheram a televisão para acompanhar os jogos do seu time. A emissora que detém os direitos exclusivos, na TV aberta, de transmitir os jogos resolveu ocupar o espaço do meio de semana com outro evento e o futebol foi deixado de lado. Isso significa, quem quiser assistir jogo da Série A do brasileiro no meio de semana, só pela TV por assinatura. Lamentável.

GORDURA

Para alívio do torcedor do Vasco, o time tem boa “gordura” para queimar. Tem tropeçado feito na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, chegando inclusive a perder a liderança. Como pontuou bem no início até a metade da competição, tem conseguido se manter entre os primeiros colocados, do contrário, poderia passar sufoco nesse momento.

MOSSORÓ já teve: Circuito Mossoroense de Futebol Amador e, Jogos Escolares.

FICA o desafio para a prefeita eleita Rosalba, retornar com os Jem`s.

NÃO podemos esquecer o Nogueirão. Permuta ou reforma.

FELIZ da vida o torcedor do ABC rende homenagens ao treinador Geninho que arrumou o time.