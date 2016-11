Toque Esportivo – O leite entornou.

Como diriam os candangos, agora o leite entornou de vez. A referência aqui diz respeito a questão envolvendo a interdição do Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, o sofrido Nogueirão. Os bombeiros em Mossoró resolveram fechar de vez e, não aceitam abrir sequer para o trabalho de recuperação do gramado. Assim ficou estranho, pois aceita os trabalhadores entrarem para instalar hidrômetros, porém não permite que a prefeitura estenda o serviço até o campo de jogo, o que torna a obra inviável. Se não tem campo, não tem futebol, e sem uma partida oficial, não justifica gastar dinheiro no local. Pronto, fecha tudo de vez. Fico aqui procurando palavras para seguir no texto mas, confesso, não encontro, pois se existe o dinheiro para fazer o serviço e, segundo o secretário Abraão Dutra, a prefeitura quer começar o trabalho, não entendo a manutenção da interdição. Resumindo, além da proibição dos jogos, o Nogueirão também foi interditado para serviços de recuperação. (Obs: “Brasiliense” ou “Candango” são os nomes que se dão a quem nasceu em Brasília. “Candango” é o termo dado aos trabalhadores da construção de Brasília – Termo “o leite entornou é o mesmo de “o leite derramou”).

QUADRO PRATICAMENTE DEFINIDO

No Campeonato Brasileiro da Série A, o quadro é praticamente definido com o título nas mãos do Palmeiras. Apesar de toda vantagem, ainda não me arrisco falar em definido, pois já vimos muita coisa inesperada, extremamente inesperada, acontecer no futebol.

Para os palmeirenses, os dias são de festa, mas na visão do observador da cena esportiva, mesmo que seus sentimentos digam outra coisa, ele é obrigado a analisar de forma racional, não emocional. Mas, o bom de tudo isso, é a forma como aconteceu o brasileirão de 2016, ou vem acontecendo. Boa disputa em todos os pontos da tabela de classificação no maior e mais difícil campeonato do mundo.

PORTÕES

Pela situação de momento, não existe possibilidade de Potiguar e Baraúnas mandarem seus jogos no Campeonato Estadual no Nogueirão, nem mesmo com portões fechados. Essa proposta chegou a ser levantada, porém, com a decisão do Corpo de Bombeiros de fechar o estádio até mesmo para o trabalho de recuperação do campo, não existe condições de jogo.

LICENCIAMENTO

E o Potiguar continua sem presidente. Diante do quadro, já se discute nos bastidores a possibilidade da sua atual diretoria entrar com pedido de licenciamento e o time não disputar o Campeonato Estadual 2017. Hoje o alvirrubro não tem presidente para assumir após a saída de Benjamim Machado e, para complicar, não tem um campo para jogar em Mossoró. Para permanecer no estadual é possível que a opção seja usar um time caseiro, com a garotada da base e poucos reforços mais experientes.

PRESIDENTE

Ex-representante do Potiguar em alguns momentos junto a Federação Norte-rio-grandense de Futebol, o advogado Lupércio Segundo, filho do comentarista esportivo Lupércio Luiz, parece que cansou e resolveu mudar de ares. Hoje é o presidente do Santa Cruz de Natal que disputará o Campeonato Estadual da primeira divisão em 2017. A cada dia que passa o futebol mossoroense vai ficando mais só e isolado.

ELIMINATÓRIAS

A seleção brasileira testará seu novo momento, de recuperação, contra seu principal adversário na América do Sul, a seleção da Argentina. Será um teste interessante principalmente para o treinador Tite, responsável direto pelo bom momento do grupo brasileiro nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Jogo será nesta quinta-feira, dia 10 de novembro. Próximo confronto será contra o Peru.

TREINADORES

Além do Alecrim que já havia anunciado Athirson, ex-Flamengo-RJ, como seu treinador para o estadual, mais um time define o seu comandante técnico. O jovem Santa Cruz de Natal confirmou a permanência do treinador campeão da segunda divisão, Higor César. Enquanto isso no “País de Mossoró”, seguem negociações para reorganização de diretoria.

NA reta final da Série A do brasileiro, a luta é por vaga no G6. Libertadores.

DE 21 de novembro a 1º de dezembro acontece a I Copa Santa Luzia de Futsal.

OS jogos da Copa de Futsal Santa Luiza acontecerão no Ginásio Poliesportivo.

ARTILHEIRO Gabriel de Jesus espera voltar a fazer gols defendendo a seleção brasileira. Assim seja.