Toque Esportivo – A situação é a de sempre.

A cena se repete no futebol de Mossoró. Embora se tenha algo a comemorar, cito aqui a garantia de que o Potiguar tem vaga no Campeonato Brasileiro da Série D em 2017, as previsões de futuro são incertas, no tocante à dias melhores, incluindo agora o Baraúnas. Mas, na medida do possível as suas diretorias vão tentando encontrar caminhos menos tortuosos, com o alvirrubro já discutindo a formação de um novo quadro diretivo e o tricolor, por enquanto só rumores, pensando mais uma vez em firmar parceria com um empresário do setor, ou seja, aquele sujeito que aparece com vários jogadores desempregados, prometendo nenhuma ou, modestas despesas em termos salariais. A experiência de trabalhar com os chamados “empresários da bola” não tem sido das melhores no futebol do Rio Grande do Norte, por isso, quando se toca no assunto é impossível não lembrar das iniciativas que fracassaram. Mas, como não temos o direito de prejulgar ninguém, fiquemos no aguardo se o novo responsável da proposta, se existir, possa trilhar caminhos diferentes dos seus antecessores.

ABC, PASSOS LARGOS NA SÉRIE C

O alvinegro segue acumulando resultados positivos e, a empolgação, e não poderia ser diferente, tomou conta da torcida do ABC e do próprio time. Todos vislumbram agora, depois da conquista do acesso para a Série B, que é possível ser finalista no Campeonato Brasileiro da Série C. A vitória, com goleada e exibição positiva diante do tradicional time do Guarani de Campinas-SP, 4 a 0, não deixa a menor dúvida de que o alvinegro pode sim ir mais longe.

Agora, com a vantagem no primeiro jogo é só fazer uso do regulamento e buscar a vaga em definitivo no segundo jogo programado para o interior paulista. Porém, experiente, o treinador Geninho não quer saber de comemoração nesse momento lembrando que já viu situações parecidas serem revertidas pelos adversários. Então, exige ele, concentração e foco total no próximo jogo. E tem razão.

PRAIA

O futebol de praia tem novo comando no país. O Potiguar Andrey Valério foi eleito semana passada presidente da Confederação Brasileira de Beach Soccer, somando 17 dos 22 votos da entidade. Ele também conseguiu, como imposição para se candidatar, que a sede da CBBS deixasse o Rio de Janeiro e fosse instalada em Natal. Andrey assume o posto prometendo realizar uma auditória para saber como as finanças da instituição foram utilizadas nos últimos 12 anos. Ele quer também popularizar a prática do esporte em território potiguar e, fortaleza a participação feminina na modalidade. Além da experiência como treinador da seleção brasileira, o presidente da CBBS foi coordenador da seleção da Venezuela e, no futebol, já treinou equipes como o Alecrim, ASSU e Santa Cruz-RN.

CONVOCAÇÃO

E a nova seleção brasileira, que voltou a empolgar todos os torcedores, e não apenas aos “fãs coxinhas”, será novamente reagrupada nos próximos dias para mais dois desafios pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Rússia. Na sexta-feira, 21, o treinador Tite, direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro, fará nova convocação. As suas próximas seleções adversárias do Brasil serão Argentina e Peru. O Brasil, depois da chegada de Tite, vive seu melhor momento desde o fracasso do mundial de 2014 e a recente disputa da Copa América. Em 2016, começando pela seleção Olímpica, os resultados estão bem diferentes, só vitórias.

ACESSO

A oitava vaga do Campeonato Estadual 2017 da primeira divisão, pode ser preenchida ainda nesta quarta-feira, 19. O Santa Cruz de Natal vai enfrentar o Atlético Potengi e, um empate, garante a vaga ao time treinado por Wassil Mendes. Para levar essa definição até a última rodada, o Potengi precisa da vitória e, de quebra, reassumir a liderança da segunda divisão.

BRASILEIRÃO

O Campeonato Brasileiro da Série A vai sendo disputado também fora de campo. Especialista no assunto, o Fluminense levou a briga para o tapetão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva onde encontrou amparo. A CBF abraçou a causa e também deixa de lado o resultado do campo, infelizmente. O que parecia na melhor edição do brasileirão em pontos corridos, vai tomando rumos nada esportivos.

PAGANDO

Normalmente se divulga que o time anda devendo. Aqui faço justiça a informação de que o Baraúnas, graças a negociação de alguns terrenos, vem conseguindo honrar com os compromissos assumidos na temporada que termina. Bom seria o dia em que essa notícia se transformar em regra, e não exceção.

O jogador Thiago Potiguar deixou o América-RN. Não teve acordo na renovação.

NO time do Fortaleza-CE, 21 jogadores terão contratos rescindido.

EM Natal aparentemente acalmou a disputa pela posse do Estádio JL.

TODA segunda-feira, ao vivo, 19h30, tem Esporte Legal na TV Câmara, canal 16 na TCM.