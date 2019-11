Tony Cabelos celebra reforma de unidades de Saúde

Por Regy Carti – CMM/Assecom

Vereador tem pleitos do mandato atendidos pela Prefeitura

O vereador Tony Cabelos (PSD) exaltou a proximidade da reforma de 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Mossoró, em pronunciamento na Câmara Municipal de Mossoró, nesta quarta-feira (27). Ele registrou, em especial, a recuperação da UBS Dr. José Holanda Cavalcante, no bairro Dom Jaime Câmara, cuja ordem de serviço foi assinada ontem (26).

“Agradeço a prefeita Rosalba Ciarlini pela ordem de serviço da reforma, atendendo um requerimento do nosso mandato, aprovado em 2017, com apoio da Câmara”, reconheceu. Tony Cabelos destacou a restauração da UBS Durval Costa, no conjunto Walfredo Gurgel, há mais de vinte anos sem reforma e onde as más condições compromete o atendimento.

“Também requerimento aprovado do nosso mandato, apoiado pelos colegas vereadores”, frisou o parlamentar, acrescentando à lista a UBS Maria Bernadete, conjunto Liberdade II. “São três unidades de saúde naquele eixo que serão reformadas, pleiteadas por nosso mandato”, observa.

Ainda sobre saúde, o parlamentar informa que também busca, com a Prefeitura, mais médicos para UBS Maria Bernadete. “Teremos uma reunião para tentar conseguir esse reforço ainda este ano”, informa, acrescentando que busca mais ficha de atendimento para clínico geral e dentista na UBS Maria Neide, no bairro Nova Vida.

Iluminação

Tony Cabelos agradece ainda à Prefeitura pela melhoria da iluminação pública na Avenida Herondina Cavalcante Dantas, no bairro Dom Jaime Câmara, também pleito do seu mandato. A instalação de dez postes resolveu a escuridão no local.

“Fico feliz em contribuir com o bairro, onde moro há 24 anos, e com outras comunidades da cidade e da zona rural. A luta é grande, batemos a porta das secretarias, é dever do vereador, gosto de ir pessoalmente, conversar com o secretário (a), para explicar a situação à comunidade. É um trabalho coletivo, com apoio de outros vereadores”, destaca Tony Cabelos.

Opinaram sobre a temática levantada pelo parlamentar, participando do pronunciamento, os vereadores Rondinelli Carlos (PMN), Didi de Arnor (PRB), Raério (sem partido), Maria das Malhas (PSD), Ozaniel Mesquita (PL) e Manoel Bezerra (PRTB).