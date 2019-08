TOMBA COMENTA FISCALIZAÇÃO DA LEI SECA DURANTE EVENTO EM SANTA CRUZ

O deputado estadual Tomba Farias (PSDB) falou, durante sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (6), sobre as fiscalizações da Lei Seca nas festas da cidade de Santa Cruz. O parlamentar relatou que na 14ª “Santa Cruz Moto Fest”, que aconteceu no último final de semana, a fiscalização foi apenas para punir e não por questão educativa.

“Primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a fiscalização da Lei Leca, mas na cidade de Santa Cruz está virando negócio para arrecadar, não existe o objetivo educativo”, disse Tomba. De acordo com o parlamentar, o “Santa Cruz Moto Fest” é um evento importante para o turismo da cidade e movimenta a economia local.

O parlamentar disse que este é o seu 3º pronunciamento sobre as intensas fiscalizações feitas na região. Ele sugeriu que o Governo faça uma blitz educativa para orientar o condutor. “Eu sou favorável que seja feita a fiscalização nas entradas e saídas da cidade para prevenir acidentes, mas não dentro dentro do evento”, ressaltou Tomba Farias.

Em aparte, o deputado Nelter Queiroz (MDB) parabenizou Tomba Farias pelo seu pronunciamento e pelo trabalho feito na cidade de Santa Cruz. Nelter comentou que esse assunto é preocupante. Para ele, isso prejudica as festas das cidades do interior do Estado. “As grandes festas das cidades do interior estão sendo prejudicadas, primeiro porque as estradas estão acabadas e depois porque essas fiscalizações estão prejudicando o turista”, disse o deputado.